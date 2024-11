Пътници са евакуирани, след като батерия на телефон запали седалка на самолет

Повече от 100 пътници са евакуирани от паркиран самолет на Southwest, след като телефонът на пътник се запалва и предизвиква пламъци и на седалка.

Полет 3316 на авиокомпания Southwest Airlines е бил на изхода на международното летище в Денвър в петък и се е подготвял за излитане, когато е станал инцидентът, съобщава „Индипендънт“.

Авиокомпанията вече е била качила 108 пътници на самолета, когато батерията на мобилния телефон на пътника се е запалила. Това довело до запалване и на една от седалките на самолета, се казва в изявление на авиокомпанията.

Пътниците в задната част на самолета са се евакуирали, използвайки аварийни пързалки, а тези, които са седели в предната част, са напуснали през вратата с реактивния мост, предаде БТВ.

По предварителни данни един пътник е получил леко нараняване по време на евакуацията, а на пътника, чийто телефон се е запалил, е оказана медицинска помощ заради изгаряния.

Членовете на екипажа са успели да потушат пожара в самолета.

Инцидентът предизвика хаос, тъй като пътниците са се опитвали бързо да напуснат самолета, докато димът започвал да изпълва салона.

От 2006 г. насам са регистрирани 504 инцидента по време на полети, свързани с литиеви батерии, които са причинили дим, пожар или екстремна топлина, като през 2024 г. досега са станали 32 инцидента.

Повечето от тях са дошли от зареждаща се батерия - 206 инцидента, докато 104 са свързани с изпарители и електронни цигари. Само 68 инцидента са свързани с телефони.

