Почина най-възрастната драг кралица в света

Уолтър Коул, по-известен като емблематичната драг кралица, която десетилетия наред се изявяваше като Дарсел XV, почина от естествена смърт в Портланд, Орегон. Той е издъхнал на 92 години, съобщава Асошиейтед прес.

Дарсел, който почина в четвъртък, беше обявен за най-възрастния работещ драг изпълнител в света през 2016 г. от Книгата на рекордите на Гинес и радваше публиката до самия си край.

Като изпълнител Дарсел беше известен с това, че водеше най-дългогодишното драг шоу на западното крайбрежие на САЩ. Извън сцената Коул, ветеран от армията, бе борец за правата на ЛГБТ+ обществото.

Нощният клуб, който Дарсел открива преди повече от 50 години в центъра на Портланд – Darcelle XV Showplace – публикува изявление във Фейсбук, в което изразява скръбта си към загубата на артиста.

Клубът, който прец 70-те години на 20-ти век се е превърнал в културна институция в Портланд, е включен през 2020 г. в Националния регистър на историческите места, което го прави първият обект в Орегон, номиниран специално заради ключовата му роля в историята на ЛГБТ+.

Darcelle, known as the oldest performing drag queen, has died. The Portland legend was 92 and the subject of an Emmy winning documentary.

pic.twitter.com/nU2YQu9y3c