Холивудска звезда почина на 28 г.

Актьорът Янсен Пенетиър, по-малкият брат на актрисата Хейдън Панетиер, е починал на 28 години в Ню Йорк. Янсен стана звезда в шоубизнеса с участията си в Even Stevens, Blue's Clues, Ice Age: The Meltdown и The Walking Dead, пише Deadline.

Представител на актьора потвърди тъжната новина, но причината за смъртта остава неясна.

Янсен е роден през септември 1994 г. в Пасифик Палисейдс, Ню Йорк. Панетиер започва да работи първо като озвучаващ актьор, преди да се появи през 2002 г. в Even Stevens на Disney Channel. По-късно последват кратки участия в различни тийн сериали. 28-годишният е бил и художник.

Сестра му обаче е звездата в семейството. Хейдън Панетиер е певица и актриса, участвала в десетки успешни сериали. Тя стана особено популярна и с връзката си с Владимир Кличко, с когото имат 8-годишна дъщеря. Двамата се събират и разделят два пъти в различни етапи от живота си. Те обаче запазиха добрите си отношения, а тя подкрепя Кличко и споделя информация за войната в Украйна. Хейдън не е коментира смъртта на брат си на този етап, пише каналът Vbox7.

