Почина легендарен музикант, свирил с плеяда рокзвезди

© Pixabay

Слушай новината Слушай новината

На 89 години почина Хюи „Пианото“ Смит, обичан студиен музикант от Ню Орлиънс, който е свирил на записи с Литъл Ричард, Лойд Прайс и много други ранни рокзвезди, предаде АП.

Със собствената си група „Дъ Клаунс“ Смит създаде любими американски парти хитове като „Don't You Just Know It“ и „Rockin' Pneumonia and Boogie Woogie Flu“, пише БТА.

Почина легендата Ракел Уелч

Дъщеря му Акуелин Донсеро съобщи пред Асошиейтед прес, че е починал в съня си на 13 февруари в дома си в Батън Руж. Тя не посочва конкретна причина.

Смит оставя съпруга, 10 деца, 18 внуци и 47 правнуци.

Родом от Ню Орлиънс, той свири в цялата страна, но винаги се връща в Луизиана. Смит е едва 15-годишен, когато започва да твори професионално, а през 20-те си години активна музикална дейност помага за многобройни хитове от 50-те години, сред които „Where You At?“ на Прайс, „Those Lonely Lonely Nights“ на Ърл Кинг и „I Hear You Knocking“ на Смайли Луис.

Сред многото други изпълнители, с които работи, са Литъл Ричард, Фатс Домино и Дейвид Бартоломю.

0









Копирано