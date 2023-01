Илон Мъск с колосална загуба на пари

© Getty Images

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, счупи всички рекорди за най-голяма загуба на лично богатство. За последната година той се е разделил с цели 165 милиарда долара, отбелязва в интернет блога си Книгата на рекордите на Гинес, като цитира „Форбс”.

Милиардерът е загубил състоянието си между ноември 2021 г. и декември 2022-ра. Други данни сочат, че той може да се е лишил от още повече пари.

Elon Musk has lost $182 billion of personal wealth since 2021, the highest amount of anyone in history…https://t.co/PcQY7FGB1W — Guinness World Records (@GWR) January 6, 2023

Причина за загубите са спада на акциите на Tesla, след като милиардерът купи Twitter за 44 милиарда долара и появилите се опасения, че той не обръща достатъчно внимание на електрическия автомобил.

Elon Musk could break world record for largest loss of personal fortune in history https://t.co/A9h1JSoQBp — BBC News (World) (@BBCWorld) January 11, 2023

Загубата беше достатъчна, за да го свали от позицията на най-богатия човек в света - титла, която сега се държи от магната в сферата на луксозните стоки Бернар Арно.

Въпреки сериозните загуби милиардерът все още разполага със състояние в размер 178 млрд. долара според "Форбс".

According to Guinness World Records, Elon Musk has officially set a new record for the largest loss of personal fortune in history. #BusinessNews #BusinessNewsUpdates pic.twitter.com/N0N7wt9xjV — Bada Business (@BadaBusinessOff) January 10, 2023

Разбира се, Мъск не е единственият милиардер, чието състояние претърпя тежък удар през 2022 г. Американските милиардери загубиха общо 660 млрд. долара миналата година, съобщи Си Ен Би Си по-рано.

Основателят на Amazon Джеф Безос е загубил 80 млрд. долара през 2022 г., а главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е свил богатството си със 78 млрд. долара.

