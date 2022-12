Почина "последната хавайска принцеса" Абигейл Кавананакоа

На 96-годишна възраст почина Абигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, наричана "последната принцеса на Хаваите". Тя произхожда от кралски род, който някога е управлявал територията, като състоянието ѝ се оценява на 215 млн. долара, предава Daily Mail.

„Абигейл ще бъде запомнена с любовта си към Хавайските острови и техния народ. Ще ми липсва с цялото ми сърце”, се казва в изявлението на 69-годишната ѝ съпруга Вероника Гейл Каванонакоа.

Смъртта ѝ беше оповестена официално в понеделник сутринта пред двореца Йолани - единствената кралска резиденция в Америка, в която е живяла хавайската монархия. Сега сградата е превърната в музей.

Джеймс Кембъл, прадядото на Абигейл, е ирландски бизнесмен, натрупал богатството си като собственик на захарни плантации. Той е бил един от най-големите земевладелци на Хавайските острови. Дъщеря му Абигейл Уахиика`Ахуу`ула Кембъл, се омъжва за принц Дейвид Кавананакоа, който е обявен за престолонаследник.

В интервю за списание Honolulu през 2021 г. Абигейл разказва, че ако монархията беше оцеляла, братовчед ѝ Едуард Каванонакоа щеше да наследи трона, а не тя. "Разбира се, аз щях да бъда властта зад трона, в това няма съмнение", пошегува се тогава тя.

"Кекау", както я наричат близки и приятели, през годините финансира различни благотворителни каузи, включително стипендии за студенти от коренното население на Хавайските острови. Дарявала е на музеи предмети, принадлежали на крал Калакауа и кралица Капи`олани, включително 14-каратов диамант от пръстена на Негово Височество.

Каванакоа няма официална титла, но е символ на хавайската национална идентичност, която успява да се съхрани дори след падането на кралството като форма на управление през 1893 г.

At age 96, Hawaiian royal heiress Princess Abigail Kawananakoa died Sunday.



Kawananakoa held no formal title but was a living reminder of Hawaii’s monarchy and a symbol of Hawaiian national identity.



This image shows her in court sitting next to her wife, Veronica Gail Worth. pic.twitter.com/iiTFLFEwVA