Байдън забрави за момент къде и как е загубил сина си

Президентът на Съединените щати Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, който на 20 ноември ще навърши 80 години, за пореден път допусна неволна грешка по време публична реч във Флорида.

На мероприятието държавният глава коментираше инфлацията, когато в един момент обърка войната в Украйна с войната в Ирак.

Инфлацията е световен проблем поради войната в Ирак и отражението ѝ върху петрола и това, което прави Русия, посочи той.

Байдън озадачи: Пита дали починала преди два месеца републиканка присъства в залата

Осъзнавайки неточността си, Байдън побърза да се оправдае, казвайки, че в Ирак е загубил сина си. Това обаче се оказа още по-голяма грешка, тъй като синът му – Бю Байдън, умира през 2015 г., но не в Ирак, а в болница в щата Мериленд вследствие на мозъчен тумор на 46-годишна възраст.

Впоследствие Байдън, подхващайки темата с цената на лекарствата в САЩ, обясни, че синът му всъщност умира в болница в страната, а не като войник в Ирак, информира 20minutos.

President @JoeBiden incorrectly said his late son Beau "lost his life in Iraq." https://t.co/oZ9GRyRjcI pic.twitter.com/8OvjbQgUaT