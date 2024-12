Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, каза, че само крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) може да „спаси“ страната, предаде ДПА.

„Само АзГ може да спаси Германия“, написа Мъск в социалната мрежа Х, която придоби през 2022 г.

АзГ е на второ място в германските социологически проучвания с около 19%, два месеца преди предсрочните избори, които се очаква да се произведат на 23 февруари.

Мнозинството от германците искат предсрочни избори, сочи социологическо проучване

Традиционните германски партии обаче изключват сътрудничество с тази политическа сила, която е разследвана като предполагаема дясноекстремистка група от националните разузнавателни служби.

Кандидатката на АзГ за канцлер, Алис Вайдел, отговори на Мъск: „Да! Вие сте напълно прав.“

Мъск се превърна в един от най-близките поддръжници на избрания за следващ президент на САЩ Доналд Тръмп.

Роденият в Южна Африка милиардер похвали АзГ и след изборите за Европейски парламент по-рано тази година, припомня БТА.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt