Осъдиха конспиратор да плати 1 млрд. долара, отрекъл масово убийство на деца

Теоретикът на крайнодесни конспирации в САЩ - Алекс Джоунс, бе осъден да плати почти един милиард долара обезщетения на семействата на деца, загинали при масово убийство в училище. Джоунс упорито отричаше това да се е случило. Присъдата е за моралните щети, причинени от неговите лъжливи изявления, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Преди време Джоунс заяви, че близките на учениците и работещите в училище "Санди Хук" в Кънектикът, убити там през 2012 г., били актьори. Самото престъпление пък било постановка, организирана от противници на огнестрелните оръжия. Конспиративната теория на Джоунс се разпространяваше мълниеносно в интернет.

Сега съдебни заседатели в Уотърбъри, Кънектикът решиха, че Джоунс трябва да изплати на семействата на осем жертви, както и на агент от ФБР, присъствал на трагедията, 965 милиона долара обезщетения за клевета и нанесени морални щети.

Крис Матеи, един от адвокатите на семействата, нарече присъдата "историческа" и увери, че ще се погрижи тя да бъде изпълнена.

Популярен конспиратор бе осъден да плати общо 49,3 милиона долара за фалшиви твърдения

Бил Шерлак, чиято съпруга Мери бе убита в "Санди Хук", заяви: "Съдебното решение показва, че интернет не е Дивият Запад и подобни действия имат последици. Хората като Алекс Джоунс трябва да премислят онова, което казват".

Тези семейства бяха подали искове срещу Джоунс, в които обясняваха, че са били подлагани на тормоз и заплахи от негови фенове, твърдо убедени, че масовото убийство никога не се е случвало.

Ерика Лафърти, дъщеря на училищната директорка, убита от стрелеца, заяви в съда, че неведнъж е била обвинявана в социалните мрежи, че е актриса и дори била заплашвана с изнасилване.

