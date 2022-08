Популярен конспиратор бе осъден да плати общо 49,3 милиона долара за фалшиви твърдения

Американският десен теоретик на конспирацията Алекс Джоунс трябва да плати по иск от родителите на дете, убито през 2012 г. при стрелба в училище „Санди хук“ общо 49,3 милиона долара за нанесени щети за невярното твърдение, че масовото убийство не се е случило, решиха съдебни заседатели в Остин, щата Тексас, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. Масовото убийство се случи на 14 декември 2012 г. в началното училище „Санди хук“ в Нютаун, щата Кънектикът,

Сумата беше по-малка от иска на родителите за 150 млн. долара. На Нийл Хеслин и Скарлет Люис, чийто шестгодишен син Джеси Люис бе сред 20-те деца и шестимата души от педагогическия персонал, убити в най-смъртоносното училищно убийство в американската история, на вчерашното заседание на съда вече беше присъдено обезщетение от 4,1 млн. долара.

A jury has ordered Infowars’ Alex Jones to pay $49.3 million in total damages to the parents of a first-grader killed in the 2012 Sandy Hook Elementary School massacre, which the conspiracy theorist falsely called a hoax. https://t.co/p5cqbWWba9