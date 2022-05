Кръстовище в Минеаполис беше кръстено на Джордж Флойд

Кръстовището, на което при полицейски арест през 2020 г. почина чернокожият Джордж Флойд, беше кръстено на негово име, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

На церемонията по поставянето на възпоменателна табела на мястото, където се пресичат "38-ма улица" и авеню "Чикаго", присъстваха близки на Флойд, сред които неговият брат Терънс. Той благодари на стотиците хора, които дойдоха да почетат паметта на брат му. Преди да дойдат на мястото на церемонията, те организираха кратко шествие дотам. След церемонията се състоя и бдение.

Самото кръстовище започна неофициално да се нарича площад "Джордж Флойд" още след смъртта на Флойд. Освен табелата, поставена сега там, на мястото има и други паметници, напомнящи за случилото се, най-внушителният от които е голяма скулптура във формата на юмрук.

#Minneapolis renames intersection to honor #GeorgeFloyd



Floyd's brother thanked hundreds of people who turned out to honor his brother, singing songs as they marched a block-long stretch to finish at the intersection.https://t.co/OONSNhMhbq