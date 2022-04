Полицията разпространи първи снимки на заподозрения за стрелбата в Ню Йорк

Полицията в Ню Йорк разследва първите улики във връзка със стрелбата в метростанция в Бруклин.

Първите следи сочат като евентуален извършител на атаката Франк Джеймс. Властите продължават да го издирват с "всички налични средства", макар да признават, че на този етап все още не може да се потвърди участието му в престъплението, информира NBC.

Стрелбата в Ню Йорк: Полицията издирва мъж, наел ван на компанията U-Haul

На този етап е известно, че заподозреният е афроамериканец, с височина 1,70 и тегло около 80 кг. Според очевидци по време на атаката той е бил с противогазна маска и е носел оранжева жилетка.

От разследването разпространиха и първи снимки на Франк Джеймс.

PERSON OF INTEREST



This is Frank James who is a person of interest in the shooting in #Brooklyn. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/wx6We4PrZp