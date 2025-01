Нов горски пожар избухна в Лос Анджелис, този път в "Холивуд Хилс"

Нов горски пожар избухна в Лос Анджелис, този път в район с храстовидна растителност в квартала "Холивуд Хилс", съобщи на пресконференция началникът на пожарната в ЛА Кристин Кроули. Това означава, че горящите огнища в града се увеличават с още едно и стават шест, след като допреди това бяха пет, предаде Ройтерс.

По думите на Кроули снощи пламъците са обхванали около 4 хектара в района на "Холивуд Хилс", поради което е наредена евакуацията на цялата зона между булевард "Холивуд" на юг, "Мълхоланд Драйв" на север, магистрала 101 на изток и булевард "Лорел Канион" на запад - все емблематични за хората от развлекателния бизнес места, съобщава БТА.

Няма информация за пострадали от пожара в Лос Анджелис български граждани

Най-тежко остава положението в сгушения между хълмове с прекрасна гледка към океана елитен квартал "Пасифик Палисейдс". Това е един от най-скъпите градски райони в САЩ, като типичното жилище там по оценки към края на 2023 г. е струвало 3,7 милиона долара, сочи справка в сайта на онлайн брокерската агенция за недвижими имоти "Зилоу" (Zillow); по-скъпи от този квартал са само четири други американски жилищни района.

Там живеят много филмови, телевизионни и музикални звезди като Джейми Лий Къртис, Манди Мур и Марк Хамил, които се наложи да бягат от домовете си.

Тлеещите от вторник пожари в американския мегаполис отнеха живота на най-малко пет души, изпепелиха стотици домове и натовариха до краен предел ресурсите на пожарната и възможностите за снабдяване на огнеборците с вода. На този фон над 100 000 души получиха нареждане да се евакуират.

"Нямаме достатъчно огнеборци, за да се справим с отделните пожари", каза пред журналисти началникът на пожарната в окръг Лос Анджелис Антъни Мароуни.

Към Калифорния спешно се изпращат пожарникари от шест щата, а от Северна към Южна Калифорния се прехвърлят 250 пожарни коли с 1000 души личен състав.

Недостигът на вода е довел до това, че някои пожарни кранове в "Пасифик Палисейдс" са пресъхнали.

"Натоварихме системата до краен предел. Борим се с горски пожар с чрез водоснабдителната система на града, а това е огромно предизвикателство", каза на пресконференция Джанис Кенонис, ръководител на местната Служба за водо-и електроснабдяване.

Във вторник президентът Джо Байдън, който не можа да излети от Лос Анджелис с президентския самолет "Ер Форс 1" заради бурния вятър, се присъедини към губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм в едно от поделенията на пожарната в Санта Моника, за да се запознае лично с обстановката.

Пак във вторник Нюсъм обяви извънредно положение, а Байдън обяви Калифорния за зона на природно бедствие и обеща да осигури всяка помощ, която може в последните дни от мандата си, преди на 20 януари в длъжност да встъпи новият президент Доналд Тръмп.

"Ще правим всичко възможно, колкото дълго е необходимо, за да може да овладеем тези пожари и вие да можете да се върнете към нормалния си живот", каза Байдън. "Пътят, който предстои е много дълъг, ще отнеме време."

