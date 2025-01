Жертвите на пламъците в Лос Анджелис станаха пет

Равносметката от пожара в околностите на Лос Анджелис е най-малко пет загинали и този брой може да нарасне, съобщиха местните правоохранителни органи, цитирани от агенциите.

"По-рано днес (вчера - бел. ред.) съобщихме за две жертви, но, за съжаление, в хода на претърсването на района те вече станаха пет", каза в ефира на местното радио Кей Ен Екс окръжният шериф Робърт Луна. "Имайте предвид, че обстановката е изключително динамична, а пожарът все още не е овладян. Истински се моля да не откриваме повече (жертви), но мисля, че тези надежди няма да се оправдаят."

#BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ