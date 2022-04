Експлозии разтърсиха "Таймс скуеър" в Ню Йорк в неделя, съобщава вестник "Дейли мейл", цитиран от Нова телевизия.

Очевидци разказват, че няколко шахти на емблематичния площад в Голямата ябълка са избухнали, като на мястото е имало и пожар.

A blast sending crowds fleeing in #TimesSquare in #NewYork. There were no injuries after three manholes caught fire near New York City's Times Square on Sunday evening local time, according to local police. pic.twitter.com/8yjaR7HDW9