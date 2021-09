Франция обвини президента Байдън - действал като Тръмп

Франция обвини американския президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, че й е забил нож в гърба и е действал по подобие на предшественика си Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския след като Париж беше отстранен от исторически договор за доставка на подводници за Австралия, предаде Ройтерс.

САЩ, Великобритания и Австралия обявиха, че ще установят партньорство в сферата на сигурността в Индийско-Тихоокеанския регион, което ще помогне на Австралия да придобие ядрени подводници като се откаже от договор на стойност 40 милиарда долара за получаване на френски подводници, цитира БТА.

Франция критикува решението на Австралия за разтрогването на голям договор за френски подводници

Това брутално, едностранно и непредвидимо решение ми напомня много на онова, което вършеше г-н Тръмп, каза френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан по радио "Франсенфо". Ядосан и огорчен съм. Така не се прави между съюзници, каза Льо Дриан.

Това е най-новият драматичен обрат в дългогодишна надпревара между големите сили в корабостроенето, а мнозина наблюдатели бяха определили тази сделка най-големия отделен договор за експорт на оръжие.

France accused U.S. President Joe Biden of stabbing it in the back and acting like his predecessor Donald Trump after Paris was pushed aside from one of the world's most lucrative defense deals that it had signed with Australia for submarines https://t.co/iA6IshUL8i pic.twitter.com/kxupgMxtuq