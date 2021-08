Стрелба в Индианаполис, има ранени

Най-малко петима души са ранени при стрелба в град Индианаполис в САЩ, предаде „Ройтерс“.

Телевизионният канал „Fox 59“ съобщава, позовавайки се на местната полиция, че инцидентът е станал в събота в 16:30 ч. местно време на паркинга в близост до погребалния дом. Според полицията в момента на стрелбата там е имало служба.

Местен свещеник, който е присъствал на инцидента, съобщава, че чул между 15 и 20 изстрела. Пристигналите на място полицейски служители са открили трима ранени, сред които и четиригодишно момиче. Детето е откарана в болница в тежко състояние.

Малко след това полицията е уведомена за още двама пострадали, които са приети в болницата с огнестрелни рани, предаде БТВ.

По първоначална информация стрелбата е последвала след скандал на паркинга на погребалния дом.

