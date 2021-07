Почина бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд

Бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд почина на 88 години в щата Ню Мексико, съобщи днес семейството му, предаде Франс прес.

Ръмсфелд бе министър на отбраната по времето на бившия американски президент Джордж Буш-младши и на войните в Ирак и Афганистан.

"Вероятно той ще остане в историята със своите изключителни постижения по времето на шестте си десетилетия на служба на държавата, но за нас, които го познавахме най-добре и чийто живот се променя завинаги, остава да си спомняме за неизменната му любов към съпругата си Джойс, към семейството и приятелите си, и за почтеността, с която той цял живот служи на страната си", се казва в изявлението.

"Do not mourn the defense secretary. Mourn his victims. There were nearly too many to tally, but his Pentagon refused to count anyway," writes @attackerman https://t.co/8YUrfRpHK4