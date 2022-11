ЕС: Косово и Сърбия се споразумяха за прекратяване на опасния спор за регистрационните номера на автомобилите

Косово и Сърбия постигнаха в сряда споразумение за прекратяване на продължилия близо две години спор за регистрационните номера на автомобилите в Северно Косово, за който Западът предупреди, че може да разпали етническо насилие, заяви Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Имаме сделка", съобщи Борел в Туитър след постигането на споразумението в Брюксел с посредничеството на ЕС.

We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.