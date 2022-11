Силите на НАТО в Косово остават в готовност, ескалацията трябва да се избегне

Ескалацията на напрежението в Косово трябва да се избегне и силите на НАТО в Косово (КeйФОР) остават в готовност, заяви снощи генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг след провала на преговорите между Белград и Прищина в Брюксел.

Столтенберг написа в Туитър, че е разговарял с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел и е изразил разочарованието си, че спорът между Белград и Прищина за замяната на издадените от Сърбия регистрационните номера на автомобили на косовски сърби, не е решен.

Разговарях с Жосеп Борел. Разочаровани сме, че не бе възможно да се разреши спорът за регистрационните номера. Сега е моментът за отговорност и прагматични решения. Ескалацията трябва да се избегне. КейФОР остават в готовност", написа Столтенберг.

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел съобщи снощи, че е информирал Столтенберг за разочароващия резултат от вчерашната среща на високо ниво между Белград и Прищина с посредничеството на ЕС.

"Ескалацията трябва да бъде избегната. ЕС и НАТО остават координирани, също и на място", написа той в Туитър.

НАТО разполага с около 3700 военни в Косово,

В Брюксел вчера се проведе тристранна среща между премиера на Косово Албин Курти, президента на Сърбия Александър Вучич и Борел.

Жозеп Борел вика спешно в Брюксел президентите на Сърбия и Косово

Курти отхвърли предложението на ЕС за регистрационни номера, тъй като не предвижда договореност за окончателно споразумение за пълно нормализиране на отношенията със Сърбия. Белград пък го прие.

Предложението на ЕС беше Косово да не започва да налага глоби на шофьорите, които не са заменили регистрационните си автомобилни номера, издадени от Сърбия, с косовските RKS (Република Косово), а Сърбия вече да не издава номера с КМ (Косово и Метохия).

