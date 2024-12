Нападение с нож в Берлин, има ранени

Няколко души бяха ранени при предполагаемо нападение с нож в западната част на германската столица Берлин, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на германската полиция.

Версията е, че мъж е нападнал няколко души на улица в западния квартал "Шарлотенбург", каза говорителка на полицията. Двама от ранените са настанени в болница.

Сигнал за нападението е постъпил на линиите за спешна помощ около 12:00 ч. местно време (13:00 бълг. вр.) днес. Заподозреният е задържан и е отведен в ареста, уточнява ДПА.

Германският вестник "Бе Цет" информира, че няколко минувачи са се опитали са спрат нападателя. Изданието, цитирано от ДПА, отбелязва, че засега няма признаци мотивът за нападението да е свързан с тероризъм.

Кола се вряза в коледен базар в Магдебург, има загинали и ранени

Полицията не е съобщила повече подробности както за атаката и нападателя, така и за пострадалите, отбелязва БТА.

