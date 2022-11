Екоактивисти заляха със супа още една картина на Ван Гог

Картината на Ван Гог „Сеячът“ беше залята със супа в Рим, съобщи Ройтерс. Италиански климатични активисти от движението „Последно поколение“ хвърлиха грахова супа по платното, а после се залепиха за стената на галерията.

Нападението над картината беше извършено от четири жени, които крещяха лозунги срещу глобалното затопляне и изкопаемите горива.

„Тези акции би трябвало бъдат по всички страници и по всички канали, както и в политическия дневен ред. Засега обаче се определят като скандални“, се казва в изявление на движението.

Представители на близо 200 държави ще се съберат в Египет през следващата седмица за климатична конференция на ООН. Целта е да се приемат решения, които да ускорят действията срещу глобалното затопляне.

„Сеячът“ на Ван Гог е част от изложба в историческия „Палацо Бонапарте“ в центъра на Рим. Платното е собственост на холандския музей „Крьолер-Мюлер“ и е защитено от стъкло. Няма щети по картината, каза Камила Талфани, говорител на организаторите на изложбата, информира БТА.

The moment climate activists in Rome throw vegetable soup over a Van Gogh masterpiece.pic.twitter.com/WKoKlNbwPJ