Европейският съюз разчита на тесни връзки с Великобритания при пълно зачитане на споразуменията, сключени след излизането на страната от блока, каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е, цитирана от Ройтерс и БТА.

"В тези времена на изпитания за нашия континент разчитаме на тесни връзки с Великобритания за защита на общите ни ценности, при пълно зачитане на споразуменията помежду ни", написа фон дер Лайен в коментар в Туитър, в който поздрави Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, по случай заемането на поста на британски премиер.

Френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на поздрави също Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, със заемането на премиерския пост и добави в Туитър, че очаква да работи с него по общите предизвикателства като войната в Украйна.

Бившият британски лидер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е поздрави Сунак за назначаването му на премиерския пост и призова колегите си от Консервативната партия да му дадат пълната си подкрепа.

"Поздравления (за Риши Сунак) на този исторически ден, това е моментът, в който всеки член на Консервативната партия следва да даде на нашия нов премиер пълната си и безрезервна подкрепа", написа Джонсън в Туитър.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.

Ирландският премиер Михол Мартин призова вчера новия британски премиер Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, бързо да започне интензивни контакти с ЕС за излизане от безизходица около търговските правила след Брекзит, отнасящи се до Северна Ирландия.

Риши Сунак официално е новият британски премиер

"Работата вече започна, има реална възможност за ЕС и Великобритания да изнамерят взаимноприемливи решения по въпросите, отнасящи се до Протокола (за Северна Ирландия), и призовавам премиера Сунак бързо да започне интензивни контакти с ЕС на тази основа", посочи в изявление Мартин.

Американският президент Джо Байдън също поздрави новия британски премиер. "С нетърпение очаквам да разширим сътрудничеството си по критични за световната сигурност и просперитет въпроси, включително запазването на силната ни подкрепа за Украйна", заяви Байдън в пост в Туитър.

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, на свой ред, поздрави днес новия британския премиер Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, и каза, че е готов "да продължи и засили" връзките между Украйна и Великобритания, предаде Франс прес.

Поздравявам ви, че преодоляхте успешно всички предизвикателства, пред които днес са изправени британското общество и целия свят. Готов съм да продължим и засилим заедно украинско-британското стратегическо партньорство", написа Зеленски в Туитър, отправяйки поздравленията си към Сунак.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the - strategic partnership together!