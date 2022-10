Почина шотландски сериен убиец, осъден на доживотен затвор

Шотландският сериен убиец Питър Тобин, който уби най-малко три жени, почина на 76-годишна възраст, съобщи „Мирър“, цитиран от "24 часа".

Осъден за убийствата на Анджелика Клук, Вики Хамилтън и Дайна Макникол, Тобин беше осъден на доживотен затвор и излежаваше присъдата си в Единбург.

Известният убиец е бил окован за леглото си в Кралската болница в Единбург, след като е паднал и е счупил бедрото си, но най-накрая е починал след битка с терминален рак.Миналия месец беше съобщено, че той е отказвал храна и лекарствата си и бил „на прага на смъртта“.

Говорител на шотландската полиция каза, че е починал в 6 часа сутринта на 8 октомври.

„Смъртта не се третира като подозрителна и ще бъде подаден доклад до прокурора“, каза говорителят.

Преди да получи тройната си доживотна присъда, Тобин излежа 10 години зад решетките, след като извършил двойно изнасилване през 1993 г., за което беше освободен през 2004 г.

