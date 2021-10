Разкриха самоличността на един от най-свирепите серийни убийци в САЩ

Разкриха самоличността на един от най-издирваните серийни убийци в САЩ, известен като Зодиак.

Екип от специалисти, наречен "The Case Breakers", установил, че престъпникът се казва Гари Франсис Пост и е починал в края на 2018 г., съобщи Fox News.

Сериен убиец, издирван в продължение на 35 години, сложи край на живота си

В хода на дългогодишно разследване експертите са открили нови доказателства - снимки, показващи белези по челото на убиеца, идентични с тези от фоторобот на Зодиака. Подробно разшифриране на писмата му също е помогнало да се разкрие самоличността на маниака, пише Монитор.

Освен това, на едно от местопрестъпленията е намерен ръчен часовник с пръски боя. Предполага се, че убиецът го е носил.

