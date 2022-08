Почина басистът на групата "Погс" 

Басистът на групата "Погс" Дарил Хънт почина на 72-годишна възраст, предадоха информационните агенции.

В профила си в Туитър бандата написа, че няма думи, за да изкаже мъката си от това, че Хънт е починал в Лондон в понеделник следобед.

Публикувайки негова черно-бяла снимка, на която той държи калъф за китара, членовете на "Погс" отдадоха почит, като цитираха част от текста на песента си "Love You 'Till The End", написана от басиста.

В личен пост в Туитър фронтменът на групата Шейн Макгоуан описа музиканта като "страхотен приятел и страхотен басист".

I am very very sorry that Darryl has passed on, he was a really nice guy and a great friend and a great bass player. We will all miss him. May he have a happy state of eternal bliss and bless his family and friends love Shane @poguesofficial pic.twitter.com/Hnzh98GpJa