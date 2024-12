Почина британска актриса, получила Златен глобус за ролята на Жулиета

На 73-годишна възраст почина актрисата Оливия Хъси, която изигра ролята на Жулиета във филма на Франко Дзефирели „Ромео и Жулиета“ от 1968 г. и получи „Златен глобус“.

„Оливия беше забележителен човек, чиято топлота, мъдрост и чиста доброта докоснаха живота на всички, които я познаваха“, се казва в изявление на семейството ѝ, публикувано в профила ѝ в Instagram.

Родената в Буенос Айрес Хъси е на 15 години, когато заедно с колегата си Леонард Уайтинг се снима в спечелилата „Оскар“ адаптация на трагедията на Уилям Шекспир.

През 2023 г. двамата актьори подават съдебен иск срещу студиото, в който твърдят, че са малтретирани деца заради противоречива гола сцена с участието на двойката. По това време и двамата са непълнолетни. По-късно същата година съдия отхвърля иска.

Хъси, която получава „Златен глобус“ за „Нова звезда на годината“ за изпълнението си, по-късно се снима в „Черна Коледа“ от 1974 г. и в адаптацията на „Смърт в Нил“ на Агата Кристи от 1978 г., наред с други проекти.

rest in peace olivia hussey, my juliet forever and always. pic.twitter.com/6VGxUqaYJS