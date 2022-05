Германски полицаи задържаха координатора на ЕС за преговорите с Иран

Европейският дипломат Енрике Мора, отговарящ за координацията на преговорите с Иран за ядрената сделка бе задържан от полицията на летището в германския град Франкфурт на Майн.

Мъжът съобщи за ареста си в Туитър.

"Бях задържан от германската полиция на летището във Франкфурт, когато се връщах от Техеран в Брюксел никакви обяснения. Служител на ЕС, пътуващ служебно с испански дипломатически паспорт. Паспортът и телефоните ми са иззети", написа Мора в системата за микроблогове.

Retained by the German police at the Francfort airport on my way to Brussels, back from Teheran. Not a single explanation. An EU official on an official mission holding a Spanish diplomatic passport. Took out my passport and my phones.

Дипломатът към 9 часа българско време съобщи, че е освободен.

"Сега съм освободен. Заедно съм с двама колеги, посланика на ЕС във филиала на ООН във Виена и началника на иранския отдел на Европейска служба за външна дейност. Ние бяхме отделени. Няма никакви обяснения за това, което изглежда като нарушение на Виенската конвенция (гарантираща дипломатическия имунитет)", написа още Мора.

Преговорите за иранската ядрена сделка са на деликатен етап

Now released along with with my two colleagues, the EU Ambassador to UN Vienna and the head of the EEAS Iran task force. We were kept separated. Refusal to give any explanation for what seems a violation of the Vienna Convention.