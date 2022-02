© Getty Images

Обединеното кралство ще наложи целенасочени санкции върху руски банки и олигарси, заяви министърът на външните работи Елизабет Тръс, съобщиха от посолството на Великобритания в България. Съгласно изявлението на министър-председателя Борис Джонсън пред Камарата на общините в британския парламент, външният министър Тръс обяви първоначалния пакет от санкции срещу Русия.

Олигарсите от вътрешния кръг на Путин и банките, финансирали руската окупация на Крим, са обект на първата вълна от санкции на Обединеното кралство в отговор на нарушаването на суверенитета на Украйна от страна на Русия. Пакетът от санкции е насочен към олигарси и банки, които са свързани с Кремъл, се посочва в съобщението на британското посолство.

"Първият пакет от санкции е насочен към близки до Кремъл олигарси и банки. Изпращаме ясен сигнал, че Обединеното кралство е готово да използва икономическата си тежест, за да противодейства на Русия и стратегическите й интереси. Готови сме на много повече, ако Русия значително не деескалира ситуацията. Ще ограничим способността на Русия и руските компании да набират средства на нашите пазари, ще забраним редица високотехнологични износи и ще изолираме още повече руските банки от световната икономика. Тези санкции ще бъдат прецизни и целенасочени, и сериозно ще засегнат Русия", заяви външният министър Елизабет Тръс, цитирана в съобщението.

Използвайки правомощията си от 10 февруари, Обединеното кралство замрази активите и наложи забрани за пътуване на трима членове на руския елит, които са от особено значение за Кремъл. Това са Генадий Тимченко, шестият най-богат олигарх в Русия, както и дългогодишните сътрудници на режима Борис и Игор Ротенберг. Активите на пет руски банки, участващи във финансирането на руската окупация, също бяха незабавно замразени. Това включва Bank Rossiya, която е особено близка до Кремъл, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, IS Bank и Genbank. Активите на Promsvyazbank, основната банка подкрепяща руския сектор на отбраната, също бяха замразени, се припомня в съобщението.

Обединеното кралство ще санкционира и онези членове на руската Дума и Съвета на Федерацията, които са гласували за признаването на независимостта на Донецк и Луганск, което е грубо нарушение на териториалния суверенитет на Украйна. Също така, през следващите седмици Обединеното кралство ще разшири териториалните санкции, наложени на Крим, така че да обхванат неконтролираната от правителството територия в т.нар. отцепнически републики Донецк и Луганск. Нито едно физическо лице или компания от Обединеното кралство няма да може да търгува с тези територии, докато те не се върнат под украински контрол, се посочва в съобщението на посолството на Великобритания.

В случай на по-нататъшна агресия на Русия срещу Украйна, Обединеното кралство е подготвило безпрецедентен пакет от допълнителни санкции. Те включват широк набор от мерки, насочени към руския финансов сектор и търговия. В допълнение, ако Русия не деескалира ситуацията, Обединеното кралство ще въведе законодателство, което, наред с други мерки, ще попречи на Русия да емитира държавен дълг на британските пазари. Заедно с нашите партньори практически ще изолираме Русия от световната икономика и ще затрудним дейността на олигарсите и руските бизнеси извън граница, пише още в съобщението на британското посолство.

