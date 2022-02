Великобритания започва да се подготвя за най-лошия възможен сценарий в Украйна 

Британският министър на външните работи Елизабет Тръс каза, че Великобритания и съюзниците ѝ започват да се подготвят за най-лошия възможен сценарий в Украйна поради голямата вероятност от руска инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Трябва да следваме дипломацията, но е много вероятно да има руска инвазия в Украйна. Обединеното кралство се подготвя за най-лошия възможен сценарий", написа Тръс в "Туитър", след разговор с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в Брюксел.

Met @jensstoltenberg @NATO. Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. pic.twitter.com/RNXGSaQBAQ