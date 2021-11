Забраниха на британска депутатка да води бебето си на дебати в парламента

© Getty Images

Депутатка каза, че "трябва да е възможно политиката и родителството да се смесват", след като й беше казано, че не може да седи в Камарата на общините с тримесечния си син, съобщи Би Би Си, цитарана от NOVA.

Лейбъристката Стела Крийзи беше информирана, че е против правилата да доведе дете на дебат в Уестминстър Хол, след като направи това във вторник.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL — stellacreasy (@stellacreasy) November 23, 2021

Тя каза, че това за нея е "новина", след като в миналото е присъствала на дебати с бебе и призова за преглед.

Камарата на общините заяви, че е "в комуникация" с Крийзи.

"Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems…."https://t.co/nOKjluFTre — The London Economic (@LondonEconomic) November 24, 2021

Крийзи каза пред Би Би Си, че редовно е водила сина си - когото кърми - и преди него дъщеря си, в залата на общините.

Stella Creasy urges rule change after Labour MP told she cannot bring baby into Parliamenthttps://t.co/SVka2880GO — GB News (@GBNEWS) November 24, 2021

Но след като се появи със сина си в съседната зала Уестминстър във вторник, тя получи имейл от личния секретар до председателя на комисията по пътищата и средствата лейди Елинор Лейнг, в който се казва, че това не е в съответствие с наскоро публикуваните правила за „поведение и любезности“.

Some infuriating news this morning Has the pandemic taught us nothing? Coincidentally, Keira is coming to classes with me today due to childcare failure. Wish me luck

“No babies allowed in Commons, MP Stella Creasy told” https://t.co/TfFOwBr2Hk — Dr Daria Shapovalova (@daria_arctic) November 24, 2021

Депутатката от лейбъристите, която насърчава повече майки да влязат в политиката чрез кампания, наречена „Тази майка гласува“, сподели в Туитър имейла, който й беше изпратен, като написа: „Очевидно Парламентът е записал правило, което означава, че не мога да вземам добре възпитаното си, 3-месечно, спящо бебе, когато говоря в залата. Изглежда, че майките в майката на всички парламенти не трябва да се виждат или чуват...“

"My son is 13 weeks old, so I can’t really leave him on his own and I don’t have maternity cover, so I can't win here… I need to go in, I need to be able to speak"



Labour MP Stella Creasy has been told she can't sit in the Commons with her babyhttps://t.co/IZzoiFOeTz pic.twitter.com/oqD4Jalha3 — BBC Politics (@BBCPolitics) November 24, 2021

