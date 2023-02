След земетресението: Сирийски художници с послание към всички, които се притекоха на помощ

Двама сирийски художници с послание към всички, които са се притекли на помощ в страната след мощните земетресения.

Те нарисуваха красив графит във формата на сърце на по чудо оцеляла стена на рухнала сграда в Джандарис, провинция Алепо - една от най-засегнатите от труса.

Ярко червеното контрастира със сивите руини наоколо. До сърцето е нарисувано и момиче с криле, което се издига с балони.

Броят на жертвите от земетресенията в Турция достигна 43 556 души

По данни на ООН, след мощното земетресение в района са загинали повече от 5 500 души. Части от провинциите с най-големи разрушения се контролират от опозицията и помощ до там стига много трудно, ппредава БНТ.

Syrian artist Aziz Asmar paints street art on the rubble of damaged buildings in the rebel-held town of Jandaris, in the aftermath of a deadly earthquake, in Syria. Reuters pic.twitter.com/iQLC0nCAOy