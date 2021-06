Палестинският министър на труда подаде оставка; демонстрациите продължават след смъртта на активист

Палестинският министър на труда Насри Абу Джиш подаде оставка, съобщи днес за Франс прес негов съпартиец, на фона на нарастващ народен гняв срещу Палестинската автономия начело с Махмуд Абас.

Смъртта миналия четвъртък на активиста за човешките права Низар Банат по време на задържането му от Палестинската автономия, предизвика вълна от възмущение на окупирания Западен бряг на река Йордан.

Почина палестинският активист, критик на президента Абас

За четвърти пореден ден за тази вечер са предвидени демонстрации в Рамала - седалище на Палестинската автономия, и в Хеброн в южната част на Западния бряг, където живееше Низар Банат.

На вчерашния митинг в Рамала имаше сблъсъци между протестиращи и масово мобилизираните сили на реда, които отговаряха със сълзотворни гранати на хвърляните по тях камъни.

Палестинската народна партия реши да се оттегли от палестинското правителство заради липсата на зачитане от негова страна на законите и на обществените свободи, заяви днес Исам Абу Бакр, член на централния комитет на тази някога комунистическа формация.

Thousands of protesters in Hebron are demonstrating now against the assassination of activist Nizar Banat.

They chant "They killed Nizar and sold Al-Aqsa" against the Palestinian president Mahmoud Abbas calling on him to step down. #NizarBanat

pic.twitter.com/KwVnpsFLRQ