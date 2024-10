Новият лидер на паравоенна групировка бе взривен в колата си след израелска атака

Въоръжените сили на Израел са ликвидирали в съвместна операция с разузнавателните служби на страната новия лидер на „Палестински ислямски джихад“ Мохамед Абдула при въздушни удари на Западния бряг.

„По време на съвместна операция срещу тероризма, проведена в четвъртък, са били нанесени въздушни удари в района на град Тулкарем, елиминирайки Мохамед Абдула и още един терорист, които са били въоръжени с автомати М-16 и бронежилетки“, съобщиха в комюнике от Въоръжените сили на Израел.

По данни на еврейското разузнаване Абдула е наследил Мохамед Джабер като командир на паравоената групировка „Палестински ислямски джихад“. Джабер беше убит в престрелка с израелската армия в Тулкарем на 29 август.

В последните месеци Абдула беше отговорник по организирането на терористични дейности в региона. Той също така е участвал в поставянето на взривни вещества срещу наши военнослужещи в района на Тулкарем, допълва щабът на израелската армия.

Палестинската осведомителна агенция WAFA потвърди смъртта на Абдула, заедно с тази на Авад Омар след нападение с израелски дронове по движещ се автомобил. Според медията израелските сили са нахлули в района веднага след бомбардировката и са извадили телата на Абдула и Омар, преди да напуснат местопроизшествието, където малко по-късно пристигнали няколко линейки.

