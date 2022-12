Хакери заплашват Вучич

Хакерската групировка "Анонимните", известна с многобройните си акции по цял свят, отправи днес заплахи към президента на Сърбия Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград., че ако не прекрати „действията в Косово“, хората в Косово няма да останат без подкрепа, предаде Танюг.

Във видео, публикувано в социалната платформа Туитър, от профила Anonymous Tv с украинското знаме групировката отправи послание към президента Вучич.

„Ако не прекратите опасните действия в Косово, хората в Косово няма да бъдат без подкрепа. Ние сме Анонимните. Ние сме легион и не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни“, се казва в съобщението.

Във видео посланието говори човек с маска и модифициран глас, който твърди, че „сръбският автократичен президент, който е марионетка на Владимир Путин, опитва да дестабилизира региона, използвайки механизмите на насилие и терор на военния престъпник (бившия президент на Сърбия) Слободан Милошевич. Но е известно, че всички тези опити са самоубийствени за него“.

„В разгара на войната в Украйна Сърбия е единствената държава, която официално провъзгласи съюзничеството си с Русия, отхвърляйки постоянните призиви на Запада да се присъедини към санкциите на ЕС (срещу Русия)“, добави маскираният представител на Анонимните.

Според хакерската групировка Вучич разрушава регионалната стабилност и заплашва териториалната цялост на Косово с желанието си да върне сръбски войници в пограничните територии на Косово.

„Насърчаването на насилието, нападенията над журналистите, полицията, косовските институции и институциите с международен мандат, както и поставянето на барикади (…) е част от стратегията на правителството (на Сърбия) за (...) взимането на Косово и региона за заложници на реториката от миналото“, казва се още във видеото.

Анонимните заплашват, че няма да останат равнодушни пред събитията и реакцията им ще бъде „решителна и моментална“.

„Ние не сме малка и немощна група, която трябва да игнорирате, ние сме организиран световен активен колектив от индивиди, които мислят по един и същи начин и нашето послание е ясно“, пише в описанието на видеото в Туитър.

NEW: Anonymous - Message to Serbian President



"#Anonymous is not a small group of powerless people to ignore, we are an organised , globally active, collective of like-minded individuals and our message will be clear, if you don't stop your dangerous actions in #Kosovo." pic.twitter.com/dNOqfmhIdn