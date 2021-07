Почти всички огнища на горските пожари в Турция са овладени

Почти всички от 98-те огнища на горски пожари в Турция са овладени, обяви земеделският министър Бекир Пакдемирли, предаде БНР, цитирайки Ройтерс. Продължават да горят десет пожара в районите на Анталия, Айдън, Муглу и Османие.

Огнената стихия отне живота на шест души, причини големи материални щети и изпепели хиляди декари земеделска земя. По-рано президентът Реджеп Ердоган обяви бедствено положение в засегнатите от пожари райони и подчерта, че държавата е мобилизирала всички възможни сили за борба с огъня и разчистване на последиците.

Шест станаха жертвите на горските пожари в Турция

Според експертите една от основните причини за пожарите в горските райони е високата температура в региона и силните ветрове, които допринасят за разпространението на огъня.

Dramatic video shows a car almost engulfed by fire as the group of friends desperately backed away from the flames in southern Turkey.



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/1DAbrvnuqG