Шест станаха жертвите на горските пожари в Турция

Турските власти са открили телата на още двама загинали по време на противопожарните операции в южния турски окръг Анталия, с което броят на жертвите достигна шест души, съобщава в. "Хюриет дейли нюз".

Според телевизия НТВ двамата загинали са работници, които работели на булдозери в град Манавгат в окръг Анталия, посочва ТАСС.

Огненият ад в Турция продължава трети ден

Над 50 души са хоспитализирани, а десетки домове са изгорели, отбелязва АП. Над 25 квартала или села са били евакуирани, цитира БТА.

По-рано бе съобщено, че в пожарите са загинали 82-годишен мъж и семейна двойка, както и 25-годишен младеж, който участвал като доброволец в гасенето на огъня край Мармарис.

