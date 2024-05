Хванаха бивш министър да бие съпругата си до смърт в запис от охранителни камери

Шокиращи кадри, показващи как бизнесменът Куандък Бишимбаев, бивш министър на икономиката на Казахстан, бие жена си в семеен ресторант, бяха излъчени по време на съдебно заседание срещу него.



Случаят развълнува обществеността в страната и десетки хиляди хора подписаха петиции, призоваващи за нови закони, които да подведат под отговорност насилниците.

Процесът срещу 44-годишния Бишимбаев е първият в Казахстан, който се предава онлайн, което го прави лесно достъпен за 19-те милиона казахстанци. Бившият политик вече беше добре известен в родината си, тъй като беше вкаран в затвора за подкуп през 2018 г.

Той прекара зад решетките по-малко от две години от 10-годишната си присъда и беше помилван.

Казахстан готви протест срещу бивш министър, убил жена си



Сега Бишимбаев е обвинен в измъчване и убийство на съпругата си след смъртта й миналия ноември. Седмици наред той твърдеше, че е невинен, но миналия месец в съда призна, че я е набил и "неволно" е причинил смъртта й.

31-годишната Салтанат Нукенова бе открита мъртва в ресторант, собственост на роднина на съпруга й. Смущаващи кадри от камерите за видеонаблюдение показват как обвиняемият, баща на четири деца, влачи жена си за косата й и след това я удря с юмруци и рита.

Часове след записа Салтанат умира от черепно-мозъчна травма.

Адвокатите на Бишимбаев първоначално оспорваха медицински доказателства, сочещи, че съпругата на клиента им е починала от повтарящи се удари в главата.



Те я описват като склонна към ревност и насилие, въпреки че нито едно видео от охранителните камери на ресторанта, пуснато в съда, не показва тя да напада бившия министър.

Според проучване от 2018 г., подкрепено от ООН, около 400 жени умират в резултат на домашно насилие в Казахстан всяка година.

The murder of Saltanat Nukenova took place in Kazakhstan.



The killer of his second wife is the former Minister of National Economy of Kazakhstan, Kuandyk Bishimbayev.

#SaltanatNukenova #засалтанат pic.twitter.com/tcRiZOrdBH