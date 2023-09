След 19 години: Башар Асад пристигна в Китай

Президентът на Сирия Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и и китайският президент Си Цзинпин ще са сред официалните лица, които ще присъстват на церемонията по откриването на Деветнадесетите летни Азиатски игри в Ханчжоу, в Китай, предадоха световните агенции.

Асад и съпругата му Асма пристигнаха в Китай със самолет, предоставен от китайския лидер.

Сирийският президент ще разговаря също така със Си, като двамата ще обсъдят перспективите пред търговско-икономическото двустранно сътрудничество.

Асад е придружаван и от делегация, която ще преговаря с висши китайски ръководители.

Иранският президент Ебрахим Раиси се срещна със сирийския си колега Башар Асад в Дамаск

Според източници двете страни подготвят редица важни политически и икономически инициативи, насочени към развитието на партньорството между тях.

Това ще е втората визита на Асад в Китай. Първата беше през 2004 г., предава БТА.

