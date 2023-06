Над 230 загинали при влакова катастрофа в Индия

Най-малко 230 души са загинали и 900 души са получили наранявания при снощната катастрофа на два пътнически влака в индийския щат Одиша, която е най-смъртоносният железопътен инцидент в страната от повече от десетилетие, предаде Ройтерс, като се позова на държавни служители в източния индийски щат.

Очаква се броят на жертвите да се увеличи, заяви главният секретар на щата Прадип Джена в своя публикация в "Туитър".

The Railway, NDRF, SDRF, and State govt are conducting rescue operations at the train accident site in Balasore, Odisha.@airnewsalerts @airnews_tvm #IndianRailways pic.twitter.com/oyGZSRrAbT