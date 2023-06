Тежка влакова катастрофа в Индия взе 50 жертви

Най-малко 50 души загинаха, а най-малко 300 бяха ранени при влакова катастрофа в Източна Индия, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Пътнически влак дерайлира и се удари в товарен влак в окръг Баласоре в щата Одиша.

В ход са спасително-издиравтелни операции.

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че се прави всичко необходимо, за да се окаже помощ за засегнатите от катастрофата.

Дерайлиралият влак е изпълнявал курс от Колката за Ченай.

