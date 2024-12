13-годишно момче е най-младата жертва на фаталния полет за Грозни, летяло само, за да е с майка си на празниците

Най-младият загинал при самолетната катастрофа, станала край град Актау на 25 декември, е 13-годишният Мухаммадали Фарид оглу Еганов.

Мухамадали е летял сам, за да изкара празниците с майка си, жителка на Грозни, съобщава азербайджанската медия anewz.tv.

Детето било страстен футболист, който играел за бакинския клуб „Ганглик", живеел в квартал Хатай на Баку и учел в средно училище № 27.

Пътник от разбилия се в Казахстан самолет: Преди катастрофата чух поне един силен взрив

Съучениците на младия футболист написаха в социалните мрежи за своя скъп приятел, а треньорът му публикува видео с последния гол на Мухамадали по време на тренировка.

Един от приятелите на Мухамадали разказва пред местните медии: „Той се сбогува с всички, които познаваше. Дори в Инстаграм написа, че всички ще му липсват. Може би преди да се качи на самолета е имал усещането, че нещо ще се обърка".

На въпроса за бащата на Мухамадали, приятелят на детето казва: „Ако не греша, баща му е в Баку."

Друг приятел разказа на репортерите, че „баща му (на Мухаммадали) не може да пътува с него и затова се налага да пътува сам. Той често посещаваше майка си. Те бяха много близки."

Трагичният инцидент стана на Коледа със самолет Embraer на азербайджанските авиолинии на път от Баку за Грозни при опит за аварийно кацане близо до град Актау в Казахстан. 38 души загинаха, а други 29 бяха ранени, посочва 24 часа.

Азербайджан обяви четвъртък за траурен ден, националните знамена бяха спуснати наполовина, движението в цялата страна беше спряно по обяд, страната замлъкна в минута мълчание в памет на жертвите.

Още в сряда започна да се работи по различни версии как се стигнало до трагедията с "Ембраер 190", произведен в Бразилия. Сред първите възникнали съмнения бе дали руската ПВО не е свалила самолета, летял над територията ѝ, и кое е налагало пилотите да не се приземят на най-близкото руско летище, а чак в Казахстан.

