Почина президентът на Обединените арабски емирства

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Халифа бин Зайед Ал Нахаян е починал, съобщи държавната осведомителна агенция УАМ, цитирана от агенциите.

В ОАЕ е обявен 40-дневен траур.

President of the UAE, Khalifa bin Zayed has just passed away.



May he rest in peace, and our sincere condolences to the Emirati people and leadership



