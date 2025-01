Индийски земеделец откри два диаманта в нивата си

Съдбата на беден индийски фермер се променя за миг, след като намира два диаманта на стойност почти 50 000 долара в нивата си, предаде БТВ.

През последните шест месеца Рамнареш Дъби пресявал почвата и накрая попаднал на забележителната находка.

Двата ценни камъка - единият от които е 8,30 карата, са намерени в централния индийски щат Мадхя Прадеш.

В Ботсвана откриха втория по големина диамант в света

Мъжът представя диамантите пред индийското правителство, което ги оценява на 46 841 долара.

Видеоклиповете показват блестящите диаманти, изложени на поднос, и гордия г-н Дъби, който ги наблюдава.

Експерти посочват, че двата диаманта на фермера са с различен цвят, което намалява пазарната им стойност.

Мъжът по-рано е получил разрешение за добив на скъпоценни камъни в своята земеделска земя и е събрал всичката необходима документация за това. Той възнамерява да използва приходите от диамантите, за да купи още земя и да отвори магазин. Дъби ще продължи да търси още скъпоценни камъни.

An Indian farmer unearthed two diamonds worth $46,000 in his field. A life-changing discovery!https://t.co/meyZ2rzmyh