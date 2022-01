Северна Корея пусна снимки от Космоса, направени от ракета

Северна Корея разпространи снимки, които според нея са направени от най-мощното й изстрелване на ракета от пет години, предава BBC.

Необичайните снимки, направени от Космоса, показват части от Корейския полуостров и околните райони.

North Korea confirmed it had tested a Hwasong-12 intermediate-range ballistic missile, state media reported, as U.S. and South Korean officials warned the launch could lead to resumed testing of long-range weapons and nuclear bombs https://t.co/Rg5YU8XDFc pic.twitter.com/tFR42zumDy