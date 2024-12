Президентът Радев изказа съболезнования на семействата на жертвите при самолетната катастрофа в Южна Корея

Президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на изказа съболезнования на семействата на жертвите при самолетната катастрофа в Южна Корея.

"България скърби за трагичната новина за самолетната катастрофа в Муан. Изказвам нашите най-искрени съболезнования на семействата на жертвите и най-дълбоки съчувствия на народа на Република Корея и Тайланд", написа в своя профил в "Екс" държавният глава.

Авиоинцидентът в Южна Корея: Пилотите са съобщили за сблъсък с птици преди катастрофата

Самолет на компанията "Чеджу Еър" (Jeju Air) със 181 души на борда и пътуващ от Тайланд за Южна Корея, се разби при приземяване на 29 декември. При инцидента загинаха 179 души, оцелели са само двама - членове на екипажа.

Bulgaria mourns the tragic news of the plane crash in Muan. I extend our heartfelt condolences to the families of the victims and deepest sympathies to the people of the Republic of Korea and Thailand.