Около 200 000 души са евакуирани в Китай заради наводнения

Близо 200 000 души са евакуирани от пострадалата от наводнения провинция Хенан в централен Китай, съобщиха местните власти.

След пропукване на язовирни стени вследствие обилните валежи много реки преляха и наводниха сериозно областта.

Проливни дъждове в китайската провинция Хънан, 12 души загинаха

"Към 7 часа сутринта на 21 юли почти 200 000 души бяха евакуирани, а 36 000 жители на града бяха засегнати пряко от бедствието", заявиха властите в град Джънджоу, провинция Хенан.

#BREAKING: Heavy rain causes massive flash floods in central Chinese province of Henan; severe damage reported in province's capital of Zhengzhoupic.twitter.com/NUcyjoWeiQ