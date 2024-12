Шофьор прегази с колата си 13 души на пазар в Сеул

Най-малко 13 души пострадаха този вторник, когато автомобил, управляван от 70-годишен мъж, се е врязъл в тълпа на един от местните пазари в корейската столица Сеул, предадоха световните агенции.

Четирима от ранените са откарани в болница в тежко състояние, като за момента не се съобщава за загинали.

От полицията уточниха, че шофьорът не е пострадал и че в колата е бил само той. Пробите му от полевия тест за алкохол са отрицателни, информира агенция Йонхап.

Свидетел на инцидента коментира, че колата е навлязла 100 метра навътре в пазара, преди най-накрая да спре.

Причините за произшествието и размерът на щетите се изясняват.

BREAKING: Multiple people injured as a vehicle crashes into a market in Yangcheon, Seoul, South Korea pic.twitter.com/eHcXZtG1w9