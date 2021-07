Проливни дъждове в китайската провинция Хънан, 12 души загинаха

Проливните дъждове в централната китайска провинция Хънан станаха причина за смъртта на 12 души в нейната столица Чжънчжоу и доведоха до евакуацията на около 100 хиляди души, предаде Ройтерс, като се позова на Синхуа.

От края на миналата седмица обширни части от Хънан са обхванати от бури, като според прогнозите проливните дъждове ще продължат до днес вечерта. Големите реки са излезли от коритата си и улиците в десетки градове са под вода.

Наводнения и свлачища в Южен Китай

ТАСС цитира публикации в китайската социална мрежа "Вейбо", според които 12-те загинали са пътували във влак на метрото в Чжънчжоу, който навлязъл в наводнен тунел. На паркинг над линия на метрото се била събрала много вода, която се просмукала в тунела.

Властите спрели подаването на електричество по линията и успели да евакуират около 500 човека от влака, но 12 души не оцелели, а други петима били ранени и настанени в болница.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX