Тейлър Суифт оглавява класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Тейлър Суифт оглавява в класацията на "Билборд" за албуми с The Tortured Poets Department, съобщи сайтът на изданието.

Тя е на върха на чарта за 14-та непоследователна седмица.

Последният албум, прекарал минимум 14 седмици начело на подреждането, беше One Thing at a Time на кънтри певеца Морган Уолън. Той отбеляза общо 19 непоследователните седмици на върха в класацията "Билборд 200" в периода между март 2023 г. и март т.г.

За последен път жена е оглавявала албумния чарт в продължение на минимум 14 седмици през 2011-2012 година, когато Адел отбеляза 24 непоследователни седмици на върха с продукцията си, озаглавена 21.

От The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт за едноседмичния период на отчитане са продадени 142 000 еквивалентни единици.

Американската певица има общо 83 седмици начело в класацията на "Билборд" за албуми, с което подобрява собствения си рекорд сред соловите изпълнители. Първенци по този показател са "Бийтълс" със 132 седмици на върха, отбелязва изданието.

Втората позиция в тазседмичната класацията "Билборд" за албуми е за Йе, известен доскоро като Кание Уест, и Тай Дола Сайн със съвместния им проект Vultures 2. Продукцията излезе на 3 август и е продължение на Vultures 1 - албум, който оглавяваше чарта в началото на годината. От Vultures 2 са продадени 107 000 еквиваленти единици за отчетния период.

Третото място в подреждането е за певицата и авторка на песни Чапъл Роан с The Rise and Fall of a Midwest Princess. Тя се изкачва позиция спрямо миналата седмица. От продукцията й са продадени 64 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Кънтри звездата Морган Уолън е четвърти тази седмица в Билборд 200 с One Thing at a Time, като отстъпва две места спрямо изминалите седем дни. От албума са продадени 63 000 еквивалентни единици за отчетния период, допълва БТА.

В челната петица на чарта е и Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft, запазвайки мястото си от миналата седмица. От продукцията са продадени 57 000 еквивалентни единици. Айлиш участва в спектакъла за закриването на Олимпийските игри в Париж в неделя, 11 август. Тя се включи със свое изпълнение от Лос Анджелис - градът, който ще бъде домакин на спортния форум през лятото на 2028 г.

